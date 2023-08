Lidl hakkab lasterikastele peredele pakkuma täiendavaid soodustusi

„Teame väga hästi, et hinnatõus Eestis on eriti valusalt mõjunud peredele, kellel on kolm või enam last. Et aidata lapsevanemaid ja pakkuda neile rohkem võimalusi tervislikke ja kvaliteetseid tooteid osta, alustame koostööd Eesti Lasterikaste Perede Liiduga. Loodame, et see koostöö aitab ka juba uue kooliaasta algusega seotud ostud palju odavamalt teha,“ kommenteeris Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel.