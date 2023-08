Delfi Ärileht kirjutab tänases leheloos, et sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets plaanib saabuvatel eelarveläbirääkimistel pankade liigkasumite maksustamise lauale panna. Pankurid ei ole sellega muidugi rahul. Swedbanki juht Olavi Lepp leiab, et Leedu on astunud vale sammu.