Kaalulangetusravimit tootev Taani ettevõte tõstis jõudsalt kasvueesmärke

Novo Nordisk teatas paar päeva tagasi, et nende esimese poolaasta müük kasvas 30% ehk 107,7 miljoni Taani kroonini (15,9 miljonit dollarit). Puhaskasum aga kasvas 43% ehk 39,2 miljoni Taani kroonini.

„Müükide kasv on tingitud meie kasvavast huvist GLP-1 baasil loodud diabeedi- ja rasvumisravimite vastu. Me pole varem teenindanud kunagi nii palju patsiente,“ sõnas ettevõtte juht Lars Fruergaard Jørgensen enda avalduses. „Senine kuue kuu hea tulemus on meil võimaldanud tõsta väljavaateid kogu järgnevaks aastaks.