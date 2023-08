Omniva täiendab autoparki keskkonnasäästlike elektriautodega

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi märkis, et uued elektrilised kaubikud on Omniva järjekordne samm rohelist elukeskkonda toetavate teenuste pakkumiseks. „Meie fookuses on osutada keskkonnasõbralikku ning jätkusuutlikku posti- ja pakiteenust. Aasta tagasi hangitud kümnele elektrikaubikule saame nüüd lisaks 42 uut autot, millega hakkavad meie kullerid pakke ja posti kohale viima üle Eesti,“ ütles Mart Mägi. Uued Renault Kangoo ZE elektriautod hakkavad teenindama Omniva kliente keskkonnasäästlikult juba lähikuudel.

Rohelisemaks paki- ja postiteenuse pakkumiseks sõlmis Omniva laenulepingu Swedbankiga finantseerimaks 1,6 mEUR autopargi ostu. Koostöös Swedbanki ja ABC Motors ASiga hangitud elektrilised kaubikud hakkavad sõitma Tallinna, Tartu, Kuressaare, Narva ja Rakvere teedel.

„Meil on väga hea meel olla taaskord parima rahastusvõimaluse pakkuja ettevõtetele, kellega jagame ühist vastutust vähendada süsiniku jalajälge ning tagada samm-sammu haaval puhtam elukeskkond,“ sõnas Swedbanki ettevõtete panganduse juht Eero Treumann. „Anname endast parima, et rahastada soodsatel tingimustel roheüleminekut soodustavaid lahendusi ja tunneme rõõmu reaalsetest muutustest – võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on meie ärikliendi portfelli lisandunud kaks korda rohkem elektrisõidukeid.“

Elektriautode laadimisvõimekuse loomiseks korraldab Omniva laadimistaristu hanke, et rentida elektriautode laadijad ning paigaldada need üle Eesti. Võttes aluseks praegust Omniva autoparki, paiskab sisepõlemismootoriga väikekaubik õhku süsihappegaasi 133 g/km kohta ja aastas läbib üks auto keskmiselt 18 000–25 000 km, tekib keskkonnasääst ühe elektriauto kohta 2,3–3,3 tonni CO2. Ühe laadimisega saab sõita kuni 270 km – nii saavad Omniva kullerid ühe laadimisega sõita läbi kogu oma jaotusringi.