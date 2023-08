Barbie hullusest lõikavad tugevalt kasu kaks ettevõtet

Verivärske Barbie film on vallutanud maailma. Nagu selgub on tegemist ühega kuuest koroonajärgsest filmist, mille piletite müügitulu on tõusnud üle miljardi dollari. Ainuüksi avanädalavahetusega teenis Warner Bros. Picturesi menuk USA-s ja Kanadas 155 miljonit dollarit, saavutades niiviisi 2023. aastal seni edukaima esilinastuse tiitli.