Linnamäe ja Vendelini Fudy laieneb Soome

Fudy ühe asutaja Viljam Põdra sõnul on Fudy soovinud algusest peale olla restoranide jaoks suurem partner kui lihtsalt vahendustasude korjaja. „Mõistliku tasuga kullerdamise teenus oli esimene samm. Meie järgmiseks ärivertikaaliks on QR-koodi lahendus, mis aitab restoranis kohapeal tellimise kiiremaks teha ning operatiivset poolt efektiivsemalt juhtida. Eestis oleme sellega kiiret edu saavutamas ja restoranid ühinevad igal nädalal, seega oli loogiline kasvamiseks lähiriikidesse liikuda,“ selgitas Soome laienemist Põdra.

Lisaks Tokumarule on Fudy lahedus kasutusel veel Helsinkis MissBowlis ning liituvate restoranide nimekiri täieneb jooksvalt. Viljam Põdra sõnul on huvitav näha ka seda, kuidas põhjanaabrid uudsesse süsteemi suhtuvad. „Üllatuslikult olid eestlased alguses veidi pelglikud.“ Kui välismaal on QR-koodi kaudu menüüde avamine juba tavaline, kuna koroona ajal võeti see laialdaselt kasutusele, siis Eestis näis koodi kaudu tellimine esialgu võõras. „Kui aga korra julgetakse proovida, siis kogetakse ise, kui lihtne tegelikult kõik on ja kui kiiresti tellimuse esitatud saab,“ sõnas Põdra.