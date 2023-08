Minister räägib kriisist. Sõda on Venemaal kaasa toonud väga tõsise tööjõuolukorra

„Personalipuudus on väga suur. Ma ütleksin, et see on juba kriitiline,“ ütles Vladimir Kolokoltsev kohtumisel ametnikega. Selle kohta leiab infot ministeeriumi veebilehelt. „Viimase kuu jooksul on sisekaitsestruktuuridest lahkunud 5000 töötajat ja puudu on ka uurijatest,“ lisas ta.