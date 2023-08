Online.ee uus omanik: meie tugimeeskond tegeleb klientide muredega nii kiiresti kui võimalik

„Oleme teadlikud, et Online.ee uuele platvormile üleminekuga seoses on tekkinud erinevaid küsimusi ja tehnilisi muresid, näiteks nagu meilikontole sisselogimine või kontole pääsemine erinevatest seadmetest. Samuti saame kinnitada, et me ei ole teadlikult piiranud klientide juurdepääsu oma kontodele. Teame, kui olulised on meie kasutajate jaoks e-posti kontod ning teeme kõik endast oleneva, et kõik kliendid saaksid nendele juurdepääsu. Vabandame siiralt klientide ees võimalike ebamugavuste pärast,“ ütles Langmoen.