Coop Pank teenis juulis 3,4 miljonit eurot kasumit

Seitsme kuu peale on pank teinud allahindlusi kokku ligi 4,7 miljoni euro ulatuses, mida on 74% rohkem kui aasta tagasi. Panga juhtkonna sõnul püsib laenuportfelli kvaliteet siiski heana. Coop Panga laenuportfell on kokku ligi 1,5 miljardit eurot.

Kui pank on selgelt võitnud euribori tõusust, siis panga enda jaoks on ka finantseerimine oluliselt kallimaks läinud. Kui juulis oli finantseerimiskulu 2,5%, siis juunis 2,1%. Aasta esimese seitsme kuu peale kokku on finantseerimiskulu 1,7%, samas kui mullu oli see 0,5%.