Energiakriis kasvatas kasvuhoonegaaside mulluseid heitkoguseid

Kliimaministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar ütles, et nii 2021. kui ka 2022. aasta olid Euroopa ühisel energia siseturul vaieldamatult väga erilised. „Kiire taastumine koroonapandeemiast ning sellele järgnenud Venemaa täiemahuline kallaletung Ukrainale lõi segamini senised Euroopa gaasitarned ning tekitas turumoonutuse, kus suurema kasvuhoonegaasi heitega põlevkivielekter muutus Euroopa turul konkurentsivõimelisemaks kui maagaasist elektrienergia tootmine,“ selgitas Tatar. „Nüüdseks on turud rahunenud ning möödunud aastal Euroopa energiaturul nähtud anomaaliad taandunud. Seega võib eeldada, et energiasektori tänavune CO2 heide tuleb pigem sarnane 2020. aastal nähtule.“

Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas kinnitas, et energia- ja tööstussektori kasvuhoonegaaside heite üldine trend on siiski jätkuvalt langev. „Süsinikuturg on soodustanud puhtamate tehnoloogiate kasutuselevõttu,“ ütles Remmelgas. „Võrreldes 2005. aastaga ehk Euroopa Liidu süsinikuturu algusaastaga on sektori heide juba vähenenud ligi 33% ning aastaks 2030 peaks see prognoosi kohaselt vähenema üle 70%.“