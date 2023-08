Vaatamata augusti alguses toimunud langusele on maailma turud euros noteerituna tõusnud aasta algusest 10%. Teadagi, on kasvu vedanud USA aktsiad, eesotsas tehnoloogiasektoriga, mis on kerkinud vastavalt 13% ja 27%.

Kui veel eelmise aasta lõpus oli S&P hinna ja kasumi suhe alla viimase 16 aasta keskmise, siis praeguste näitajate kohaselt on USA turg kallim kui 2008. aasta kriisi järgselt ning oleme naasnud koroonaeelsele tasemele. Kuna 2021. aasta rekordkõrge P/E (hinna ja kasumi) suhtarvuni (32,77) on veel tükk maad minna, on tekkinud investoritel küsimus, kas tehnoloogia najal seisev ralli kestab edasi ning kui jah, siis kui palju on aega selle lõpuni?