Kuidas nii saab? Murest murtud Leedu elanikud: Rail Baltica ehitamisel lõhutaks meie ainus maja

Aednike kogukonna elanik Irena Černiauskienė on üks mitmekümnest, keda ähvardab Rail Baltica rööbaste pärast kodust ilmajäämine. „Alguses tundus see meile nali, aga kui süvenema hakkasime, siis saime aru, mis tegelikult toimub,“ jutustas ta. „Meie maja tuleks ära lammutada, aga see on meie ainus koht. Paar aastat tagasi sai veel katus vahetatud, soojustatud, remontki pole veel lõppenud,“ nentis ta.