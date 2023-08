Maksutulu esimesel poolaastal kasvas võrreldes mullusega

Aktsiiside tasumised on II kvartalis olnud selgelt paremad aasta algusest ning kvartali kasv võrreldes aasta varasemaga on 3,6 protsenti. Siiski esimese poolaasta aktsiiside tasumine on 0,9 protsendilises languses võrreldes aasta varasemaga. Tubakaaktsiisi tasumine püsib ka juuni lõpuks ainsana aktsiisidest kasvus, selle põhjuseks aasta alguses toimunud sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisimäära 5 protsendiline tõus. Sigarettide deklareerimine, millelt tasumine moodustab üle 90 protsendi tubakaaktsiisist, on esimese kuue kuuga vähenenud 5,4 protsenti. Alkoholiaktsiisi kuue kuu tasumine püsib eelmise aasta tasemel. Alkoholiliikidest on kindlas kasvus veini deklareerimine. Peamiste liikide deklareerimine nagu kange alkohol ja õlu on langustrendil, vastavalt -0,8 ja -2,1 protsenti võrreldes aasta varasema perioodiga. Kütuseaktsiisi tasumine on II kvartali lõpuks vähenenud 3,2 protsenti. Vähenemine tuleneb otseselt diislikütuse hulgimüügi langusest, mille taga seisab eelkõige töötleva tööstuse nõrk majanduslik olukord.