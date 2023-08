Morningstar: need kümme dividendiaktsiat on kõige enam alahinnatud

Seni pole dividendikasvatajatel sel aastal edukalt läinud, kui Morningstari dividendikasvatajate indeks on üleüldisest turuindeksist maas koguni 12%. Nõrga tulemuse taga nähakse tehnoloogiasektori rallit, mis on vedanud turgu laiemalt.

Dividendikasvatajate kasuks mängib praegu siiski mitu asjaolu: need ettevõtted, mis suudavad dividendi pidevalt kasvatada, kipuvad olema kasumlikud ja finantsiliselt hea tervise juures, mis majanduse jahtumise perioodidel on väärt omadused. Lisaks omavad nad tihtilugu tugevat konkurentsieelist, aidates ka kõrge inflatsiooni juures marginaale hoida. Samuti kipuvad dividendikasvatajate aktsiad olema vähem kõikuvad kui turg tervikuna. See aitab tagada investorile paremat ööund.