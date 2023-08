USA pidurdab hinnatõusu, mida Ukraina viljakonflikt võib taas tagant lükata

Luminori privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul on USAs jätkuvalt näha julgustavaid märke inflatsiooni alanemisest. Tarbijahinnaindeksi (THI) järgi mõõdetud sealne aastane inflatsioon langes juunis 3%ni, mis on turuosaliste ootustest madalam (3,1%), tunduvalt väiksem kui kuu aega tagasi täheldatud 4% ja kaugelt alla eelmise aasta rekordilise 9,10%. „See on kõige aeglasem hinnatõus maailma suurima majandusega riigis alates 2021. aasta kevadest,“ märkis Kose.