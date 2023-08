VAATA JÄRGI | Ära jäänud maksudebatil selgus, et pangamaksu osas jäi seis 4:1

„Maksudega ei mängita, maksutõusud peavad olema ühiskondlik kokkulepe, erinevate osapooltega ning ühiskonnas läbi arutatud. Siinkohal läheb kassettmaki lint sassi ja tuleb hakata pliiatsiga kerima, et lint jälle käima läheks. Suur maksupakett, mis peale valimisi lauda löödi, tuli enamikule üllatusena, kuigi loogiliselt võttes, oli selge, et tulevikus ilma maksupoliitikat ümber mõtestamata hakkama ei saada,“ ütleb arutelu tutvustav tekst Arvamusfestivali kodulehel.

Poolteist tundi väldanud debati käigus selgus muuhulgas, et sotsidel ei tõota pankade liigkasumite ajutise maksustamise idee läbi surumine just kerge olema. Automaksu osas on koalitsioonis ühes paadis Sotsid ja Reformierakond, kuid Eesti 200 on sellega nõus vaid osaliselt. Vaata maksudebatti uuesti all olevast videost.