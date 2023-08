Päev börsil: First Northi firma kahjumist veel ei pääsenud

First Northil noteeritud ventilatsiooniseadmete tootja Airobot avaldas täna esimese poolaasta tulemused, kust selgus, et ettevõte jäi jätkuvalt kahjumisse. Poolaasta müügitulu oli 472 114 eurot (+30%) ning puhaskahjum 190 744 eurot (kahjum vähenes 18,5%).

Euroopas on börsid täna punases. Sakslaste DAX on langenud 1%, prantslaste CAC 40 1,2%, brittide FTSE 100 1,3% ning Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 1,7%. Langus on sealjuures üsnagi laiapõhjaline, kui näiteks Põhjamaade börsiindeksist on täna plussis vaid kaks ettevõtet: ABB (+1,5%) ja AstraZeneca (+0,4%).