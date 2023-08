Swedbank alandas Enefit Greeni hinnasihti, kuid näeb siiski aktsial kasvuruumi

Kolmapäeval valminud ning täna avaldatud analüüsis kirjutab Aljas, et Enefit Greeni kehvemas kasumis mängis olulist rolli odavam elekter. NordPool elektribörsi andmetel oli teise kvartali elektrihind Eestis keskmiselt 74 eurot MWh kohta, mis on 25% väiksem võrreldes eelmise kvartaliga. See hind on ligi poole võrra madalam kui eelmise aasta samal perioodil (142 eurot MWh kohta).