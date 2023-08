VIDEO | Isiklikust kogemusest sündinud rakendus on mõeldud värsketele lapsevanematele

Kuidas rakendus toimib?

Kontaktide leidmine käib sujuvalt ja stressivabalt, igapäevasele jalutusele minnes tuleb aktiveerida rakendus ning samal ajal samas piirkonnas ringi jalutavad lapsevanemad ilmuvad kaardil nähtavale. Seejärel on võimalik sobiv kaaslane lühikese profiili alusel välja valida ning talle kutse saata ja koos edasi jalutada. Lisaks toimub taustal kilomeetrite lugemine ning jalutatud kilomeetrite, kohtumiste ja kaardil olevate asukohtade märkimisega saab kasutaja punkte koguda ning auhinnaloosis osaleda. Lisaks vahendame äpis Willuwalki koostööpartnerite sooduspakkumisi, ikka selleks, et lapsevanemate elu mugavamaks teha. Kasutajatele pakume rakendust tasuta.

Mida selle kaudu teha saab?

Rakenduse abil on võimalik leida uusi tutvusi ja sõpru samas eluetapis inimeste seast, kes kuulavad, mõistavad ning samastuvad. Lisaks, kuna rakenduse põhielement on kaart, siis kanname kasutajate abiga sinna peale ka lapsevanematele olulisi kohti: kohti, kus last mugav jalutuskäigu ajal mähkida, kust mõnus tervislik vahepala kaasa haarata ja palju muud.