Pandeemia kõrgaja restorani avanud ettevõtja: „Me pole kunagi arvanud, et nüüd hakkame sealt niimoodi raha teenima“

2020. aasta suvel avasid Triinu Tapper ja Radoslav Mitro Tallinna vanalinnas restorani nimega Rado. Nüüdseks on ettevõtmine laienenud ka Haapsallu ning eelmisel aastal teenis toidokohti opereeriv ettevõte lausa 130 000 eurot kasumit.

Tapperi sõnul avati Rado, sest tol hetkel lihtsalt tekkis võimalus. „Me otsustasime selle riski ette võtta ja nii ta läks,“ sõnas ta. Ta rääkis, et praegu läheb restoranil väga hästi, eriti kui võrrelda esimese kahe tegutsemisaastaga. 2021 tuldi napilt plussi, mullu ulatus kasum juba üle 130 000 euro.

Tapperi sõnul ei oodanud ta kindasti, et nii kiiresti jõutaks sellise kasumini. „Kui alustasime, siis polnud õrna aimugi, mis saab edasi üldse kogu sellest asjast,“ ütles ta. „Me ei ole kunagi arvanud, et nüüd hakkame sealt niimoodi raha teenima, vaid pigem oli selline, et proovime ja vaatame, kuidas läheb,“ rääkis ta.