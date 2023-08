FOTOD | Uksed avas tuntud ettevõtja osalusel tegutsev suur mööblipood. Üks suuremaid Eestis

Mööbliaida juhi ja ühe omaniku Urmas Kooritsa sõnul on uue kaupluse avamise eesmärk tulla Tallinna klientidele lähemale ning suurem kauplusepind võimaldab korraga näidata ka laiemat tootevalikut. „Saime aru, et kliendid ootavad meid Tallinnasse. Tartu maantee algus on asukohana loogiline valik, sest on lähedal Harjumaa elanikele, aga jääb mugavalt tee peale ka teistest piirkondadest tulijatele,“ kommenteeris Koorits ning lisas, et 4500 ruutmeetrit võimaldab neil välja panna peaaegu kogu e-poes oleva tootesortimendi: „Just mööbli ostmisel tahavad inimesed asja päriselt näha, seda käega katsuda ja sellel istuda. Kasvõi selleks, et saada piisav kindlustunne hiljem e-poest ostu tegemiseks.“

Avamisüritusel kõnelenud Rae vallavanem Madis Sarik tervitas Mööbliaida tulekut Rae valda. „Meil on hea meel, et niivõrd pika ja eduka ajalooga Eesti ettevõte ja tööandja on avanud Raes suure kaupluse, mis annab tööd kohalikele inimestele ning pakub avastamisrõõmu kõigile praegustele ja tulevastele koduomanikele,“ rääkis Sarik.

Koorits meenutas avamisüritusel, et ettevõtte alguses tõi Mööbliait ühena esimestest Eestisse vanamööblit, kuid aastatega on üle läinud uue ja ajatu disaini müügile. „Kui tavaliselt öeldakse, et kõik uus saab vanaks, siis meil on vastupidi – kõik vana on saanud uueks. Omal ajal tõime Eestisse kaugelt üle tuhande veoautotäie vanamööblit, aga nüüd on meil palju Skandinaavia disaini ja ka suurte Ameerika mööblitootjate ajatut klassikat. Endiseks on jäänud aga soov olla oma töötajatele heaks tööandjaks, teha tööd kirega ja pakkuda klientidele meeldivaid emotsioone,“ ütles Koorits.