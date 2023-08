Kindlustus ja ilmastikuolud. Inimestel tuleb olla tähelepanelik ja on olukordi, mille puhul pead ise hakkama saama

Ilmastikuoludega seotud kindlustusjuhtumid moodustavad veel väikese osa kõikidest kindlustusjuhtumitest. See jääb isegi 5 protsendi kanti. Tundub aga, et kliima soojenemine on siiakanti toomas uusi ja karmimaid torme ning sellega seonduvat. Kindlustusseltsid kinnitavad, et see kõik võib ka kindlustuse hinda tulevikus mõjutama hakata.