Suur ja inetu äritüli. Kaks geeniust on omavahel põhjalikult raksu läinud. Investorid närivad küüsi

John Overdeck ja David Siegel on kaks aastakümmet kahekesi vedanud riskifondi Two Sigma. Tegemist on ühe maailma suurima riskifondiga, mille hallatavate varade maht on 50-60 miljardit dollarit. Kuid tekkinud on suur probleem. Kaks meest on suures tülis ning lisaks on käimas veel üks väga murettekitav protsess.