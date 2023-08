Massiliselt kasutatav nõuandetelefon kuulub Eesti ühele rikkamale mehele ja see on väga kasumlik

Tervisekassa reklaamib perearsti nõuandetelefoni 1220 hea võimalusena lihtsamatele tervisemuredele abi saamiseks, kui perearsti pole läheduses. Vähe on aga tähelepanu saanud asjaolu, et nõuandeliin kuulub juba 2019. aastast suurärimees Margus Linnamäe Confido meditsiinigrupile ning on osutunud väga kasumlikuks, kirjutab ERRi uudisteportaal.