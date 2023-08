Automaksu vastu on kogutud rekordarv allkirju

Eesti Autoomanike Liidu (EAOL) juhatuse esimees Priit Tammeraidi sõnul on näitab antud allkirjade arv seda, et vastuseis täiendavale automaksule on Eesti ühiskonnas äärmiselt tugev. „Näiteks 50 000 valija toetusest piisaks valimistel 8 koha saamiseks riigikogus. Siiani on olnud edukaimaks allkirjade kogumiseks abieluvõrdsuse petitsioon, mille käigus koguti 35 805 digiallkirja,“ ütles Tammeraid. „See tähendab omakorda seda, et kui abieluvõrdsuse kehtestamise võttis koalitsioon enda südameasjaks, siis sarnase loogika puhul tuleks võtta südameasjaks ka automaksu eelnõu tagasivõtmine.“ Tuleb veelkord mainida, et rahvaalgatus.ee lehel on praeguse seisuga alla 40 000 digiallkirja.