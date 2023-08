VIDEO | Tulevikutoit sünnib Eestis, kuid algse nimega oleks neid Saksamaal välja naerdud

Kes on Funki kliendid ning kui suur on turu maht?

Funki kliendid on inimesed, kes soovivad oma igapäevast toidulauda rikastada maitsva ja tervisliku toiduga ning samal ajal tehes valikuid, mis on sõbralikud meie keskkonna suhtes. Funki peamine tooraine on seeneniidistik, mida kasvatakse suurtes metallmahutites sarnaselt nt. õlletööstusele. Täna tuleb tooraine veel osta välispartneritelt osta, aga tihe töö käib koostöös TFTAK-i teadlastega, et toota ka seeneniidistik siinsamas Eestis.

Funki filee vajab lisaks seeneniidistikule vaid üksikuid koostiskomponente, mis segatakse kokku, vormitakse, aurutatakse ja on seejärel valmis rõõmustama ka kõige nõudlikumaid toidunautlejaid.

Liha mittesöövate või liha tarbimist vähendavate inimeste hulk on kiirelt kasvamas ja erinevate uuringute kohaselt küündib see Euroopa keskmiselt 30% juurde. BlueWav Consulting hinnangul kasvab see 2023-2029 perioodil ~12% aastas (CAGR). BlueHorizon prognoosib, et aastaks 2035 on erinevate taimsete liha-alternatiivide turumaht ~300 miljardit eurot. Oma snäkitoodetega sihime samuti kasvavat soolaste snäkkide turgu, mille suuruseks Euroopas hinnatakse täna umbes 30 miljardit eurot. Seejuures on seenesnäkkide kategooria hetkel praktiliselt olematu ning Funkil on võimalus turule tulla unikaalsete maitsvate ning hästi säilivate toodetega.

Kuidas ja kus Funkit valmistatakse?

Funki peamine tooraine on seeneniidistik, mida kasvatakse suurtes metallmahutites sarnaselt nt. õlletööstusele. Täna tuleb tooraine veel partneritelt osta, aga tihe töö käib, et toota ka seeneniiditik siin samas Eestis. Esimese tootena toob Funki turule fileed, millele järgnevad erinevad maitsvad ja tervislikud snäkid. Lisaks oma kaubamärgi all toodete turustamisele on võimalik tiimi oskusteavet arvestades pakkuda suurematele klientidele pakkuda ka nende vajadustele kohandatud retseptide järgi tehtud tooteid.

Kas Funki sünniloo taga on mingi vahva lugu?