Tuntud Eesti teleprodutsendi firma plaanib Keenias laienemist

Tuntud filmiprodutsendi ja ettevõtja Ken Saani portfellis on teiste seas üks eriti huvitava nimega äri – Mbuzi24 OÜ. Selle värskelt avaldatud esimene majandusaruanne viitab, et kuigi kasumit pole veel teenitud, on kliente juba kümneid tuhandeid.

Keenia turutõrget lahendamas

Oma aruandes ütlevad nad, et mbuzi24 OÜ on kiiresti kasvav tehnoloogiaettevõte, mis arendab innovatiivset platvormi farmitoodete turustamiseks. „Meie eesmärk on muuta farmitoodete hankimine ja tarbimine lihtsaks, mugavaks ning usaldusväärseks protsessiks nii farmeritele kui ka linnainimestele,“ on aruandes kirjas.