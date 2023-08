Uuring: töötajad ootavad tööandjalt toetavat õhkkonda ja suuremat palka

Pere- ja tööelu ühildamise soodustamiseks on Sotsiaalministeerium regulaarselt eest vedanud peresõbraliku tööandja märgise programmi. Sel suvel viidi ministeeriumi tellimusel Eesti elanikkonna seas läbi küsitlus, millega uuriti 500 töötaja hinnanguid ja ootusi peresõbralikkusele. Selgus, et töötajad seostasid tööandja peresõbralikkusega enim töötajate tervise väärtustamist (märkis 70% vastajatest), toetavat ja sõbralikku tööõhkkonda (67%) ja konkurentsivõimelist palka (65%).

„Kui palk on üldiselt küsimus, mille osas võime sageli saada tulemuseks „võiks kõrgem olla“, siis tähelepanu tervisele ja toetav õhkkond on tegurid, mis just viimastel aastatel on väärtuste pingereas etteotsa tõusnud. Seda on ilmselt mõjutanud ka ühiskonda tabanud erinevad kriisid,“ kommenteeris uuringu tulemusi Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna peaspetsialist Alice Juurik.

Peresõbralikkuses olulisena tõid uuringus vastajad välja ka paindlikud töövormid, korralikud töövahendid ja -keskkonna ning tööandja vastutulelikkuse eraelu vajaduste korral. „Peresõbralikkuse tähendus on aja jooksul märkimisväärselt muutunud. Kui veel mõned aastad tagasi mõisteti peresõbralikkuse all eelkõige üritusi ja sporditoetusi, siis täna mõistavad tööandjad, et tõeliselt pere- ja töötajasõbralik olemiseks peab tegema palju enamat. Peresõbralikkus algab tööandja suhtumisest töötajatesse – kuidas toetatakse töötajat erinevates olukordades, mida ta oma elus läbib,“ ütles Juurik.

Kõige vähem seostasid vastajad peresõbralikkusega seda, et organisatsioonis väärtustatakse ka riskide võtmist ja ideede väljapakkumist (nõustus 24%), et seatakse selged eesmärgid ja jälgitakse nende täitmist (28%) ning et värbamine oleks läbimõeldud (29%). Peresõbralikkus on Targa Töö Ühingu konsultandi ja peresõbraliku tööandja märgise programmi sisupartneri Ave Laasi sõnul samal ajal ka töötajasõbralikkus laiemalt: töö- ja pereelu pingevabama ühildamise eeldus on see, et töötaja tunneb end tööl hästi.