Harju Elekter võitis mahuka hanke

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mis pakub inimestele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toodab energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Eesti Energia koduturg on Soomest Poolani. Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, mis katab elektrivõrguga 95% Eestist, hallates 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Elektrilevil on üle 533 000 elektrivõrguteenuse kliendi.