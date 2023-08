KUULA | Lihtsalt rahast: noored jagavad, kuidas varakult edukat karjääri alustada

Üheks olulisemaks kriteeriumiks praktikakoha valimisel on Eveliisi sõnul see, et töö paneks noorel silma särama ja tal oleks soov iga päev tööl käia. Samuti rõhutab ta, et tasub olla julge, küsida küsimusi ja mitte karta eksida, kuna just nii ongi võimalik õppida. Aili lisab, et kooli kõrvalt tasub noorel olla aktiivne, sest see jääb ka tööandjatele silma. Jonathani sõnul võiks kandideerida võimalikult paljudesse kohtadesse ja lisada juurde ka motivatsioonikirja, kuna sellega on võimalik teistest eristuda ja paremini silma paista.