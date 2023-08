Põhja poolkeral on kütuse nõudlus endiselt tagasihoidlik, sest kütteperioodi alguseni on veel paar kuud aega. Elektrijaamade pikemaajaliste sulgemistega on aga kaasnenud hüppeline gaasi hulgihinna tõus. Ühtlasi on äärmuslikud ilmastikuolud pannud sel suvel energiasüsteemid proovile ja põhjustanud suurtele tootjatele tagasilööke.