Baltika teatas, millal makstakse väikeaktsionäridele ülevõtmisega seoses hüvitist

Juuni lõpus esitas Baltika suuraktsionär KJK BLTK Holding taotluse teha väikeaktsionäridele ülevõtmispakkumine ning teatas plaanist viia Baltika börsilt ära. Iga Baltika aktsia eest pakub suuraktsionär 0,08 eurot. Taoline uudis mõjus aktsionäridele ootamatult, sest pakutav on pea poole võrra madalam tolllal juunis kaubeldud aktsia hinnast.

Nüüd aga ettevõte teavitabki, et Baltika põhiaktsionäri KJK BLTK Holding AS poolt vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega seoses hüvitist saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. augustil arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Muuhulgas teavitab Baltika täiendavalt, et viimane kuupäev sisestamaks tehingukorraldus Baltika aktsiale nii, et aktsiad oleksid enne ülevõetavate aktsiate ja nende eest makstava hüvitise arveldamise kuupäeva investori väärtpaberikontol, on 24. august