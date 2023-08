Analüüs: Leedu juba lahendab kriitilist inseneride põuda, Eesti alles õpib sõnavara

Asjatundja hinnangul on leedulased lisaks otsuste kiirusele ja plaanide ambitsioonikusele käitunud targalt ka muutuste elluviimisel.



„Riigi initsiatiivil on pandud suurt rõhku sellele, et reformide taga oleksid ühtsena nii õpetajad, ametnikud kui tööandjad. Haridusministeeriumi all tegutseb ettevõtte juhtimise taustaga STEAM-koordinaator, kelle töö on muudatused päriselt ja kiiresti ellu viia. Palju aega on võetud selleks, et luua nii era- kui avaliku sektori osapoolte vahel sügav ühine arusaam ja sõnavara. Meie hakkame paraku neid samme alles astuma,“ resümeeris inseneride esindaja. Samuti on Krupenski sõnul leedulased eestlastest nutikamalt kasutanud inseneripõua leevenduseks ära Euroopa Liidu raha.



„Leedulased investeerivad nendesse plaanidesse kokku ligi 400 miljonit eurot. Sealhulgas sajad miljonid eurod, mis on mõeldud koroonakriisist väljumiseks, on Leedus suunatud haridussüsteemi reformimiseks, et noored saaksid oskused kõrgepalgaliseks tööks ja ettevõtjad vajaliku targa tööjõu,“ selgitas Krupenski.



Eestis pole olukord Eesti Inseneride Liidu presidendi hinnangul lootusetu, sest haridus- ja teadusministeerium on algatanud inseneride puuduse leevendamiseks mitu vajalikku tegevust.

„Eesti tehnoloogiaettevõtjate pilgud on pöördunud kutsehariduse reformile ja inseneriakadeemia ning loodus- ja täppisteaduste töörühma projektidele. Neid asju hästi ja viivitamata ära tehes on lootust leedulastele järgi jõuda. Suuremas plaanis on mängus aga see, kas saame sama jõukaks nagu näiteks rootslased või jäämegi teiste heaks odavat tööd tegema,“ selgitas Krupenski.