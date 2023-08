Tartu Ülikooli kliinikum vilistas hangete nõuetele

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ütles rahvusringhäälingu raadiouudistele antud kirjalikus kommentaaris, et riigihangete nõuetekohane korraldamine on kliinikumis prioriteediks, kuid tõepoolest pole kliinikum kõiki mittevastavusi eelmise aasta jooksul suutnud kolmel põhjusel kõrvaldada.

Kolmanda põhjusena nimetas Perens riigi poolt rahastavate tervishoiuteenuse osutajate omavahelise koostöö – probleem seisneb selles, et riigi rahastatud haiglate vaheline tervishoiuteenuse osutamine kuulub samuti riigihanke regulatsioonide alla. Samal ajal on haiglatevahelised tervishoiuteenuse müügihinnad välja arvutatud tervisekassa ja erialaseltside koostöös ning need on fikseeritud tervisekassa hinnakirjas.

Perensi sõnul on oluline märkida, et kõikide kaupade ja teenuste ostmine on tehtud eesmärgipäraselt ravitöö läbiviimiseks. Praeguseks on eelmise aasta puudustest suur osa juba kõrvaldatud ning nõuetekohased hanked läbi viidud või on need parasjagu käimas, ütles ta.