„Telekanali Rossija-24 saatejuht küll tunnistas, et dollari vahetuskurss on jõudnud silmi pööritama paneva 101 rublani, kuid kinnitas, et Venemaa majandusel läheb endiselt imeliselt hästi. Venemaa SKT kasvas! Nafta- ja gaasitulud on tõusu teel! Ja Venemaa enim müüdud päevalehe Komsomolskaja Pravda tänases eksemplaris kuulutas artikkel 3. leheküljel: „Vene majandus teeb järsu tõusu“.“