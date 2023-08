Eesti iduettevõtete käive ületas esimese poolaastaga miljardi euro piiri

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et kuigi Eesti idusektor jätkab kasvu, mõjutavad ebastabiilsus maailma majanduses ja julgeolekus ka iduettevõtteid. „Hetkel on näha uut trendi, et kiire globaalse kasvu asemel keskenduvad Eesti iduettevõtjad efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele. Samu ootusi on selgelt väljendanud ka investorid. See näitab meie ökosüsteemi küpsust - iduettevõtjatel on piisavalt paindlikkust ja kogemusi, et reageerida muutunud oludele ja kohendada oma strateegiaid,“ sõnas Peeterson.