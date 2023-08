LHV kuine puhaskasum kerkis aastaga pea kolmekordseks

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli juulis 13,5 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis 11,9 miljonit eurot puhaskasumit, LHV Bank Limited 1,4 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit ja AS LHV Kindlustus 0,1 miljonit eurot puhaskasumit. Grupi omakapitali tootlus oli 32,6%.