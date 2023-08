Sanktsioonide rikkumise kahtlusega firma peatab tegevuse

Eesti prokuratuuri andmetel importis naftatransiidifirma mullu septembris Venemaalt umbes 12 500 tonni kütteõli, mis on sanktsioonide all.

Möödunud aasta septembris sõnas Mürisep Ärilehele, et loobuvad sellest ärist alles siis, kui Euroopa Liit kehtestab sanktsioonid, mis selle keelavad. See oli aeg mil välisministeerium avaldas nimekirja 28 ettevõttest, kes taotles erandit Venemaa naftatoodete impordi jätkamiseks. Mitu ettevõtet teatas seepeale, et nende nimi on seal ekslikult, sest neil ei ole Venemaaga mingit äri. Kuigi juht oli toona väga kidakeelne, tunnistasid nad selle soovi.