Suur ülevaade: siin on 20 suurima dividenditootlusega Rootsi aktsiat

Rootsis on hulk suuri ettevõtteid, mis on suutnud vähemalt paarikümne aasta jooksul dividende säilitada ja ka suurendada, kirjutab Swedbanki blogis finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad. Rootsi mõistes on tegu blue-chip-aktsiatega (kvaliteetaktsiatega) ning nende turuväärtus algab 3,5 miljardist eurost. Häid dividendimaksjaid võib leida eri sektoritest, nagu pangandus, telekommunikatsioon, kaitsetööstus, kütteseadmed või kinnisvara.

Pangad ja telekom suurima dividenditootlusega

Sel aastal on Stockholmi börsil ühe suurema dividenditootlusega pangad ja telekommunikatsiooniettevõtted. Kuigi Rootsi kohalikul kinnisvaraturul on näha nõrkuse märke, lõikavad kohalikud pangad kasu kõrgematest intressimääradest ning see peegeldub ka nende tulemustes. Suuremad kasumid on kaasa toonud ka kõrgemad dividendid aktsionäridele.

Telekomifirmade nõrgad tulemused on viinud aktsiahinnad alla ja see omakorda dividenditootluse kõrgemale. Analüütikutes on tekitanud küsimusi, kui jätkusuutlikud nii kõrged dividenditootlused saavad olla, kirjutab Saad.

Väldi dividendilõksu

Dividendiaktsiate peamine iseloomustav näitaja on dividenditootlus või -määr, mis on aastase dividendi protsentuaalne osakaal aktsiahinnast, kirjutab Swedbanki blogis finantsturgude valdkonnajuht Toomas Arak.

Näiteks kui ettevõte on maksnud viimasel neljal kvartalil dividende vastavalt 2, 2, 2 ja 3 eurot ning aktsia hetkehind on 200 eurot, siis jooksva hinna suhtes on aastane dividenditootlus 4,5%. Juhul kui investoril on aktsia juba portfellis, tasub dividenditootlust arvutades leida dividendimäär ka enda soetushinna suhtes, mitte ainult aktsia hetkehinda arvestades. Võttes aluseks siinse näite: kui investor on ostnud aktsiaid hinnaga 150 eurot, siis soetushinna suhtes on dividenditootlus 6%.