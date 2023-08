Rubla krahh tõi Vene keskpanga erakorralisele kohtumisele

Otsus tehti erakorralisel istungil, mis pidi algselt toimuma septembris. Varasemaks nihutati see rubla jätkuva languse tõttu, kus ühe dollari vastu sai kätte rohkem kui 102 rubla. Otsuse peale tõusis rubla kurss dollari vastu 96ni, kuid püsima see ei jäänud ning sealt on rubla veidike nõrgenenud.

Venemaa keskpank teatas täna, et võttis otsuse vastu hinnastabiilsuse riskide piiramiseks. Mõned inflatsiooninäitajad tõusid üle 7% protsendi ning keskpanga sõnul on surve rublale jätkuvalt suur ning Venemaa sissetung Ukrainasse suurendab veelgi inflatsiooniootusi.

Keskpanga sõnul tekitaks edasine hinnatõus märkimisväärse riski, et Venemaa ei saavuta oma eesmärki vähendada inflatsioon 2024. aastaks 4 protsendini.

Intressimäärade tõstmine ei lahenda aga midagi, ütles Bloombergile RBC Bluebay Asset Management'i arenevate turgude riigistrateeg Timothy Ash. Kuigi see võib ajutiselt aeglustada rubla odavnemise tempot, siis põhiprobleemiks on sõda ja sanktsioonid ning need ei ole lahendatud.

Vene rubla nõrgenemine sai alguse eelmise aasta juunis, mil ühe dollari sai kohati kätte 51,45 rubla eest ning ühe euro 54,3 rubla eest, kirjutas Ärileht. Nüüdseks on rubla seega poole vähem väärt. Võrreldes sõjaeelse ajaga on rubla kurss enam kui 20% nõrgem nii euro kui dollari suhtes.

Seetõttu kritiseeris Venemaa presidendi majandusnõunik Maksim Oreškin eile ka Venemaa keskpanka, kuna tema nägemusel on rubla nõrkuse põhjustanud liiga leebe rahapoliitika, märkides, et keskpangal on kõik tööriistad olemas, et olukorda normaliseerida. Keskpank ise sõnas vara avalduses, et nende hinnangul ei ähvarda rubla nõrkus riigi finantsstabiilsust ning see annab võimaluse rahapoliitikat karmistada.