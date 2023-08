Kahe ettevõtte koostöös luuakse Pärnumaale üks suurimaid päikeseparke

Smarteconi asutaja ja tegevjuht Magno Kure märgib, et park saab olema üks Eesti suurimaid. Kui Raba päikesepark tuleks Lätti, siis oleks tegu kõige suurema lõunanaabrite valmisehitatud pargiga, sest sealne taastuvenergia turg tekkis alles 1,5 aastat tagasi. Kure möönab, et ka Baltikumi kõige arenenuma päikeseenergia turuga Leedul pole sedavõrd võimsaid parke palju.

„Sunly inimestega oleme tuttavad juba pikka aega, sest Eesti taastuvenergia turg on nii väike, et kõik teavad kõiki. Ilmselt sai ehitaja valikul määravaks teguriks meie hea maine parkide ehitamisel ja teiseks meie võimekus liitumisprotsess lõpetada ehk viia läbi vajalikud katsetamised, mis sellise suurusega pargi juures on väga keeruline protsess,“ ütleb Kure.