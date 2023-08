Nike kaotas totral põhjusel aastaid tagasi Messi ja väga suure rahasumma

Kui ta Barcelona noorteakadeemias head taset näitas, sai peagi selgeks, et klubil on midagi erilist. Messi edusammud 2003.-2004. aasta kampaania ajal olid nii silmatorkavad, et ainuüksi selle hooaja jooksul läbis ta neli noorte taset.

Nike'i kaotus

Väidetavalt oli Nike'i ja Messi perekonna suhe seetõttu hapuks läinud ning staar sõlmis peagi hoopis Adidasega lepingu, mis sai alguse 2006. aasta veebruaris. Umbes 18 aastat hiljem on ilmselge, et see oli Nike'i jaoks kulukas viga, sest ründajast on saanud üks äratuntavamaid nägusid spordis. Toonane kahju läks aga ettevõttele maksma vähemalt 6,1 miljardit, kirjutab The Mirror.