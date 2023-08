Surnud tsoon leidis uue asuka. Tallinna legendaarse ööpoe asemele tuleb kaltsukas

Kilomax tutvustab end ettevõttena, kes on spetsialiseerunud Euroopa riikidest second hand’i riiete tarnimisele ja müümisele. Ettevõttel on kümneaastane kogemus. Kasutatud riiete hind kujuneb kilohinna alusel. Kuu alguses ja keskel on hind kõige kõrgem, 45 eurot kilogramm. Pärast seda hakkab hind langema, kõige odavam on kuu viimane päev.