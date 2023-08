Eestis tegutsevat firmat tabasid süüdistused sanktsioonide rikkumises ja turumanipulatsioonis

Nii rääkis üks Freedom Holdingu endine töötaja Hindenburgile, et ettevõte on rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduseid pea igas riigis. „Ma olen isiklikult näinud, kuidas klient tõi kohvriga 2,5 miljonit dollarit sularaha,“ kirjeldas endine töötaja raportis, kuidas firma pole peljanud raha vastu võtta sõltumata selle päritolust.

Freedom Finance'i pressiteenistus sõnas Ärilehele, et peab raportis esitletud väiteid ebatäpseteks, mis baseeruvad avaliku info ning kuulujuttude väärtõlgendustel, kasutades selleks ebausaldusväärseid allikaid või kohati isegi otseseid valesid. „Firma usub, et sellel (Hindenburgi – toim) raportil on väike mõju meie ärile,“ teatas ettevõtte juht ja asutaja Timur Turlov.