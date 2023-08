Pagulasabi aitab Ukraina põgenikest ettevõtjatel Eestis oma äritegevust jätkata

„Ukrainast Eestisse jõudnud inimesed on erineva tausta ja teadmistega, on oskustöölisi, aga ka ettevõtjaid, kes olid sunnitud ülesehitatud äritegevuse oma kodumaal lõpetama. Teadmised on aga alles ning ettevõtluse arendamise programmis tahame anda neile võimaluse oma tegevust Eestis jätkata, et nad saaksid luua väärtust nii endile kui tervele ühiskonnale,“ rääkis Eesti Pagulasabi toimetulekuprogrammi spetsialist Grete Karelsohn.