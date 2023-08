Krüptoplatvorm Change koondab 23 töötajat

„Teeme lähinädalatel igakülgset koostööd oma meeskonna ja Töötukassaga. Tegemist on äärmiselt raske, aga vajaliku sammuga, et viia ettevõte kasumisse, mis on kokkuvõttes parim meie klientidele. Täname südamest kõiki oma lahkuvaid töötajaid antud panuse eest ning pakume neile omalt poolt 10 nädala töötasu. Lisaks anname endast parima, et leida meie tugevatele ja ambitsioonikatele tiimiliikmetele järgmine sobiv väljakutse ning toetame igati olemasolevaid töötajaid,“ ütles ettevõtte juht Kristjan Kangro.