Tualettides toimuv pidurdab ettevõtete rohepööret

Taaskasutatud paberist valmistatud paberkäterättide kasutamine tema sõnul väga suurt erinevust ei too. Parik tõi välja, et Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi MIT uuringu kohaselt on taaskasutatud paberkäterättide tootmisega kaasnev CO2 emissioon ja veekulu praktiliselt võrdne värske pabermassi tootmisega puidust.

Puuvillast kätekuivatusrulli trumbiks on pikk eluiga ja taaskasutusvõimalused

„Seetõttu püüamegi rulle hügieenilise hooldusega võimalikult kaua käigus hoida ning otsime pidevalt viise, et vähendada rullide tootmiseks vajamineva puuvilla hulka. Näiteks on meie kätekuivatusrullide koostises juba 80% taaskasutatud puuvilla. 100% tasemele me täna veel jõudnud pole, sest taaskasutatud puuvilla lühemad kiud on väiksema tõmbetugevuse ja kulumiskindlusega – need on kaks olulist omadust kvaliteetse puuvillase käterätirulli jaoks. Madalam kvaliteet tähendaks, et rulli elutsükkel oleks lühem – see ei ole jätkusuutlik lahendus,“ selgitas Lindströmi esindaja.