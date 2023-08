Piirkonna suurima kiirendi juht: ka minu ees on olnud suurfirma ülirange leping väikesele start-upile

„Nii nagu on kasvanud ökosüsteem ise, on kasvanud ka meie teenused. Täna me võime end pidada mitte ainult Eesti, aga ka lähiriikide suurimaks – meil on kõige rohkem toetusprogramme, aastas toetame ligi saja start-up ettevõtte arengut,“ räägib Delfi start-up podcasti Kiirendi 9. episoodis Tehnopoli Startup Inkubaatorit viimased neli aastat juhtinud Kadri Tammai (40).

Tema juhtimisel tegi Startup Inkubaator 2020. aasta kevadel läbi ka suure programmilise muutuse. „Tegelikult start-upid armastavad suure kaose sees mingit struktuuri ja korda, määramatust on niikuinii palju,“ põhjendab ta. Tammai kinnitusel juhivad nad Tehnopoli Startup Inkubaatorit nii nagu see oleks ka ise üks start-up, olles valmis kiireteks muudatusteks ja tagasisidele vastavalt kohanema. Näiteks on muutunud julgeoleku- ja tegevuskeskkond tinginud hiljuti ka mitme uue kiirendi käivitamise.

Koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga (RIA) on käivitatud küberkaitse kiirendi, mil alustab sügisel juba teine voor. „See on hea näide sellest, kus ühe poole peal jookseb kõik, mis puudutab ärilist arengut ja teise poole peal väga spetsiifiline moodulite plokk sellest, kuidas toimetada küberkaitse valdkonnas. See maailm on ikkagi nii teistmoodi ja väga paljudel inimestel selles valdkonnas kogemus tegelikult puudub,“ märgib Tammai.

Sellest veelgi värskem on aga sel suvel käivitatud ja meie peamise julgeoleku tagaja, NATO-ga kahasse asutatud DIANA innovatsioonikiirendi. „Nad on läbi aastakümnete innovatsioonile väga suurt rõhku pannud, aga jõudsid kohta, kus nägid, et väga suur osa innovatsioonist tuleb erasektorist ja ei jõua kaitsesektorisse, mistõttu tekkis soov seda olukorda parandada,“ räägib Tammai.