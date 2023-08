Disneyt süüdistatakse sadade miljonite dollarite varastamises järjefilmi „Avatar“ rahastajalt

Eile Los Angelese ülemkohtus esitatud hagis väidetakse, et Disney ja selle stuudio 20th Century Fox panid toime mitmeid rikkumisi, sealhulgas kasumi kinnipidamist ja tehingute kärpimist oma voogedastusplatvormide ja aktsiahinna tõstmiseks. See tegu jättis TSG ilma rahast, millega investeerida üksikutesse filmidesse, ja jõupingutustest müüa oma osalusi teistes filmides, kirjutatakse hagis.

TSG kaasrahastab filmide tootmis- ja turunduskulusid, saades pärast filmi linastumist osa kindlaksmääratud brutotuludest. Rühm on aidanud kaasrahastada umbes 140 20th Century Fox toodetud filmi, mille Disney omandas 2019. aastal, sealhulgas filmi „Avatar: Vee olemus“. Ettevõte teatas, et on alates 2012. aastast stuudiosse investeerinud kokku umbes 3,3 miljardit dollarit.