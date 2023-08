USA pakub Iraanile diili, kui see on valmis Kremlile selja pöörama

Väljaande teatel käivad Washingtoni ja Teherani vahel praegu kõnelused laiema „kirjutamata arusaama“ üle, et pingete leevendamine ja pikka aega kestnud tuumakriisi ohjeldamine on vajalik. Just neil kõnelustel algatas Washington vähemalt kahel korral ka Moskvat puudutava arutelu, kirjutab ajaleht.